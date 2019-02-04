Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з будь-яким президентом

За його словами, у відносинах між Україною та Росією з новим президентом змін теж чекати не варто

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що Україна не змінить свій зовнішньополітичний курс не залежно від того, хто очолить державу.

"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці. Українське суспільство просто не дозволить нікому зійти з основного напрямку української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шляхи до ЄС і НАТО", - повідомляє "Європейська правда", посилаючись на інтерв’ю голови міністерства CNBC.

За його словами, у відносинах між Україною та Росією з новим президентом змін теж чекати не варто.

"Якщо ви поговорите з людьми на вулицях, це назавжди. Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас - українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти, в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, техніки але з точки зору стратегії це вирішено на сто відсотків", - заявив він.

Також, Європейський союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.

Додамо, у Меркель очікують від Зеленського більшої конкретики до другого туру.