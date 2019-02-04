Клімкін: Україна продовжить рух до ЄС і НАТО з будь-яким президентом
"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці. Українське суспільство просто не дозволить нікому зійти з основного напрямку української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шляхи до ЄС і НАТО", - повідомляє "Європейська правда", посилаючись на інтерв’ю голови міністерства CNBC.
За його словами, у відносинах між Україною та Росією з новим президентом змін теж чекати не варто.
"Якщо ви поговорите з людьми на вулицях, це назавжди. Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас - українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти, в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, техніки але з точки зору стратегії це вирішено на сто відсотків", - заявив він.
Також, Європейський союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.
Додамо, у Меркель очікують від Зеленського більшої конкретики до другого туру.
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