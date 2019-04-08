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Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде жити за кордоном

"Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так - половина українців буде тут, а половина українців буде там (за кордоном)"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде проживати не на території України.
Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде жити за кордоном Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так - половина українців буде тут, а половина українців буде там (за кордоном)", - сказав  Клімкін на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, повідомляє "Громадське".

За його словами, зараз за кордоном проживають 20 мільйонів українців.

Водночас міністр наголосив, що українські громадяни є найбільшою цінністю країни.

Нагадаємо, що на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.

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