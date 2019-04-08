CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде проживати не на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде жити за кордоном
"Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так - половина українців буде тут, а половина українців буде там (за кордоном)"
Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua
"Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так - половина українців буде тут, а половина українців буде там (за кордоном)", - сказав Клімкін на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, повідомляє "Громадське".
За його словами, зараз за кордоном проживають 20 мільйонів українців.
Водночас міністр наголосив, що українські громадяни є найбільшою цінністю країни.
Нагадаємо, що на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
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