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Кличка допитали у проваженні щодо можливих порушень в оренді землі для будівництва будинку у Києві

Державне бюро розслідувань 31 липня допитало київського міського голову Віталія Кличка як свідка у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві
Водночас у ДБР не уточнили про який саме договір оренди йдеться.
Кличка допитали у проваженні щодо можливих порушень в оренді землі для будівництва будинку у Києві Фото:UNIAN

Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, у цьому ж провадженні Кличка викликали раніше на 26 липня, одна він тоді не прийшов. Тож нинішній виклик був повторним. 

Кличко заявляв, що за цим викликом стоїть колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов та назвав нісенітницею інформацію про кримінальне провадження стосовно нього.

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