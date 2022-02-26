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Кличко: російських військ у Києві немає, але діють диверсійні групи

Кличко попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у місті після складної ночі немає російських військових, але у столиці діють диверсійні групи.
Кличко: російських військ у Києві немає, але діють диверсійні групи Фото: kievvlast.com.ua

Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє "Громадське".

Кличко заявив, що станом на 6:00 поранено 35 людей, зокрема двоє дітей. Також пересування у місті буде обмеженими та ускладненим.

"Ворог намагається прорватися у місто зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира - там агресори знешкоджені. Зараз у Києві, на жаль, діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Прошу всіх зберігати витримку. Залишайтесь в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря", - сказав Кличко.

Кличко попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською: "Тому якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте правоохоронців. Будьте пильними, знищуйте мітки, які ворог розставив у місті для наведення вогню".

Наразі всі обєкти критичної інфраструктури у Києві працюють, громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичних інфраструктур міста. Працює київське метро, станції доступні для укриття.

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26 02 2022 10:25
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