Кличко: російських військ у Києві немає, але діють диверсійні групи
Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє "Громадське".
Кличко заявив, що станом на 6:00 поранено 35 людей, зокрема двоє дітей. Також пересування у місті буде обмеженими та ускладненим.
"Ворог намагається прорватися у місто зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира - там агресори знешкоджені. Зараз у Києві, на жаль, діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Прошу всіх зберігати витримку. Залишайтесь в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря", - сказав Кличко.
Кличко попередив, що члени диверсійних груп озброєні, у цивільній формі та говорять російською: "Тому якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте правоохоронців. Будьте пильними, знищуйте мітки, які ворог розставив у місті для наведення вогню".
Наразі всі обєкти критичної інфраструктури у Києві працюють, громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичних інфраструктур міста. Працює київське метро, станції доступні для укриття.
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