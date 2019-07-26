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Кличко заявив про тиск з боку людей Зеленського: "Богдан назвав дві особи, з якими я маю узгоджувати дії"

Він також додав, що телеканал "поливає брудом" його та брата. Кличко впевнений, що проти них розгорнута компанія з дискредитації, до чого причетні соратники Януковича
Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.
Кличко заявив про тиск з боку людей Зеленського: "Богдан назвав дві особи, з якими я маю узгоджувати дії" Віталій Кличко. Фото: 24.ua

"У мене відбулася зустріч із керівником Офісу президента, мені потім поступив дзвінок – і пан Богдан заявив, що я повинен коригувати свої дії щодо процесів у місті з двома персоналіями – я можу вибирати, з тим чи іншим. Було озвучено прізвище Гавриша і Ткаченка. Цей дзвінок був десь два чи три тижні тому", - заявив Віталій Кличко на прес-конференції, інформує "Громадське".

На це Кличко запитав у Богдана, які офіційні посади мають ці люди, щоб брати участь у консультаціях.

"Після цього я також отримав дзвінок від пана Гавриша, ми зустрілися. Обговорювали можливість переїзду Офісу президенту з Банкової в "Український дім" на Європейській площі", – заявив столичний мер.

Кличко також заявив, що розділення посад міськголови та глави Київської міської державної адміністрації суперечить Конституції.

Він нагадав, що у 2003 році Конституційний суд, аналізуючи закон постановив, що головою КМДА може бути тільки особа, яку обрали міським головою Києва. 

"Ми також подали позов до суду на канал 1+1. Як можна говорити про незаангажованість цього телеканалу, якщо його гендиректора називають одним з основних претендентів на посаду голови КМДА? Про наступ на свободу слова тут не йдеться", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".

У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.

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