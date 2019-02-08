Кличко заявив, що може стати "англійською королевою", якщо втратить посаду в КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що може стати "англійською королевою", якщо його звільнять з посади голови Київської держадміністрації

Адже в такому випадку він виконуватиме здебільшого представницьку функцію.

"Зараз, насправді, відбувається централізація управління, вибудовування вертикалі, яка "затисне" місцеве самоврядування. Яке це самоврядування, коли мер міста, якого обирають кияни, стає "англійською королевою", просто людиною, яка може покладати квіти, розрізати стрічки, але не має впливу на процеси, що відбуваються в місті?", — заявив Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.