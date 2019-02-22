Климпуш-Цинцадзе заявила, що Угорщина не може повністю заблокувати співпрацю України з НАТО

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Угорщина не може повністю заблокувати співпрацю України з НАТО.

"На жаль, Угорщина зайняла неконструктивну позицію і позицію до певної міри шантажу, і захоплення порядку денного комісії "Україна-НАТО", і недопущення проведення комісії "Україна-НАТО" на рівні міністрів оборони чи міністрів закордонних справ, чи глав держав і урядів. Разом з тим, ми бачимо, що члени Альянсу допомагають нам спільно шукати формули, в який спосіб… і такий високого рівня діалог все ж таки відбувається. Буквально тиждень тому наш міністр оборони брав участь у неформальному сніданку з усіма іншими міністрами оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі під час їхньої міністерської зустрічі. І цей діалог відбувається. І інші формули були знайдені в спільній комунікації, в спільній взаємодії між країнами Альянсу і, наприклад, Україною та Грузією. Тому цей шантаж, слава богу, не вдається Угорщині повною мірою", – заявила Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Прямий".

Вона також зазначила, що Україна виконуватиме рішення Венеційської комісії щодо термінів впровадження сьомої статті Закону про освіту.

"Тоді, я думаю, маніпуляція з аргументами щодо неготовності Києва до діалогу повністю буде знівельована. А ось такі різкі заяви, вони, очевидно, не сприяють тому, щоб наш політичний клас, якщо так можна сказати, чи наші народні депутати з готовністю підтримували якісь зміни. І якщо Угорщина вважає, що в такий спосіб, під тиском таким можна добитися позитивного результату, то, на жаль, вона добивається тільки протилежного. Вона добивається того, що вона обмежує права представників національної меншини Угорщини в тому, що ми не так швидко всі разом можемо рухатися до євроатлантичної інтеграції", – зауважила віце-прем'єр.

Крім того, за її словами, якщо Угорщина не вважає, що Україна має право на діалог високого рівня з НАТО, то в такий спосіб Будапешт так само вважає, що громадяни України угорського походження теж не мають права на представлення себе в цьому діалозі.