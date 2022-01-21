CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтолична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку
Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи
Фото: liveinternet.ru
Про це повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко
"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.
У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції", - пряма мова Старостенко
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21 01 2022 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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