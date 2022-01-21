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КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку

Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи
Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.
КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку Фото: liveinternet.ru
Про це повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко
 
"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.
 
У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції", - пряма мова Старостенко
 
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21 01 2022 17:28
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