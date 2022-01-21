КМДА радить компаніям перевести своїх співробітників на дистанційку Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи

Столична влада рекомендує роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус в Україні.

Фото: liveinternet.ru

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