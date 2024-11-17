КНДР десять днів поспіль глушить GPS-навігацію на кордоні з Південною Кореєю

Це загрожує безпеці цивільного судноплавства та авіаційних перевезень.

Військові Північної Кореї десятий день поспіль створюють перешкоди роботі глобальної системи навігації GPS на кордоні з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap.

Південнокорейські фахівці виявили спроби з боку КНДР заглушити сигнали GPS поблизу північно-західних островів у Жовтому морі та їх поступове перенесення у східному напрямку вздовж міжкорейського кордону.

У відомстві Сеула повідомили, що під час нинішніх спроб перешкоджань використовувалися слабкі сигнали, ніж раніше, і тривали вони менший проміжок часу.

За словами військових Південної Кореї, такі операції з глушінням GPS-навігації є частиною зусиль Пхеньяна для перешкоджання можливим прольотам безпілотників із агітаційними матеріалами проти північнокорейського режиму з Півдня на Північ.

В Сеулі заявили, що створювані КНДР перешкоди не впливають на військову техніку або діяльність армії Південної Кореї, однак можуть порушити безпечну роботу цивільних суден і літаків. КНДР уже не вперше вдається до таких дій.

В травні цього року порядка 500 літаків і сотні суден зіткнулися із проблемами з GPS через створювані КНДР перешкоди.

Міжнародна організація цивільної авіації тоді зробила КНДР попередження.