КНДР могла передати росії 12 млн антснарядів 152 мм – розвідка Південної Кореї

Країна поставила близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю.

Північна Корея продовжує постачати армії рф артилерійські снаряди, щоб підтримувати її війну проти України.

Загальна кількість такої допомоги перевищує 12 мільйонів 152-міліметрових снарядів, повідомляє Yonhap.

На сьогодні КНДР, ймовірно, поставила близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

"Якщо розрахувати за 152-мм одиночними снарядами, ймовірно перевищила 12 мільйонів", - додали в розвідці.

Видання пише, що з жовтня минулого року Північна Корея передала рф звичайну зброю та близько 13 тисяч військових для підтримки війни кремля.

"Північна Корея, ймовірно, надішле додаткові війська до росії в липні або серпні, повідомило в кінці червня розвідувальне агентство Сеула. Російські ЗМІ повідомили, що Північна Корея надішле 5000 військових будівельників і 1000 саперів до Курська для підтримки зусиль з відновлення", - пишуть журналісти.

Також ми писали, що КНДР може надіслати додаткові війська до рф для війни в Україні.