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КНДР передала росії ракетні та артилерійські системи, частина з яких вже на Курщині – FT

16 листопада 2024, 20:55
КНДР передала росії ракетні та артилерійські системи, частина з яких вже на Курщині – FT
Фото з відкритих джерел
За словами українського чиновника, тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою.
Північна Корея передала армії рф ракетні та артилерійські системи великої дальності. Зокрема деякі з них було перекинуто до Курської області, щоб разом з північнокорейськими солдатами витіснити українських військових з цієї території.
 
Про це повідомила українська розвідка, передає Financial Times. 
 
У звіті, який отримали журналісти видання, йдеться про те, що протягом останніх тижнів КНДР надала приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, що можуть стріляти як звичайними, так і керованими ракетами. 
 
Водночас старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман наголосив, що нові постачання зброї показують модель поглиблення північнокорейського втручання, "починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї і закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам знову захопити Курську область".
 
За його словами, КНДР вже відіграла значну роль через те, що надала мільйони артилерійських боєприпасів для російських окупантів у 2023 році. 
 
"Українські офіційні особи надали інформацію про зброю після того, як цього тижня в соціальних мережах почала поширюватися фотографія, на якій зображені північнокорейські гаубиці. На фотографії, яку аналітики з відкритих джерел змогли географічно прив'язати до Красноярського краю в центральній росії, було зображено кілька гаубиць, покритих маскувальною сіткою, які перевозили залізницею на захід", - додали у Financial Times. 
 
Своєю чергою високопоставлений український посадовець розповів FT, що тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою. В Україні чекають, що її буде використано проти ЗСУ, які зараз утримують приблизно 600 кв. км території на Курщині. 

 

війна в Україніросія окупантиракетиКНДР

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