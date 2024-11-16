КНДР передала росії ракетні та артилерійські системи, частина з яких вже на Курщині – FT
16 листопада 2024, 20:55
Фото з відкритих джерел
За словами українського чиновника, тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою.
Північна Корея передала армії рф ракетні та артилерійські системи великої дальності. Зокрема деякі з них було перекинуто до Курської області, щоб разом з північнокорейськими солдатами витіснити українських військових з цієї території.
Про це повідомила українська розвідка, передає Financial Times.
У звіті, який отримали журналісти видання, йдеться про те, що протягом останніх тижнів КНДР надала приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, що можуть стріляти як звичайними, так і керованими ракетами.
Водночас старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман наголосив, що нові постачання зброї показують модель поглиблення північнокорейського втручання, "починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї і закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам знову захопити Курську область".
За його словами, КНДР вже відіграла значну роль через те, що надала мільйони артилерійських боєприпасів для російських окупантів у 2023 році.
"Українські офіційні особи надали інформацію про зброю після того, як цього тижня в соціальних мережах почала поширюватися фотографія, на якій зображені північнокорейські гаубиці. На фотографії, яку аналітики з відкритих джерел змогли географічно прив'язати до Красноярського краю в центральній росії, було зображено кілька гаубиць, покритих маскувальною сіткою, які перевозили залізницею на захід", - додали у Financial Times.
Своєю чергою високопоставлений український посадовець розповів FT, що тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою. В Україні чекають, що її буде використано проти ЗСУ, які зараз утримують приблизно 600 кв. км території на Курщині.