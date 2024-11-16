КНДР передала росії ракетні та артилерійські системи, частина з яких вже на Курщині – FT

За словами українського чиновника, тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою.

Північна Корея передала армії рф ракетні та артилерійські системи великої дальності. Зокрема деякі з них було перекинуто до Курської області, щоб разом з північнокорейськими солдатами витіснити українських військових з цієї території.

Про це повідомила українська розвідка, передає Financial Times.

У звіті, який отримали журналісти видання, йдеться про те, що протягом останніх тижнів КНДР надала приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, що можуть стріляти як звичайними, так і керованими ракетами.

Водночас старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман наголосив, що нові постачання зброї показують модель поглиблення північнокорейського втручання, "починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї і закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам знову захопити Курську область".