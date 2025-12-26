КНДР показала корпус атомного підводного човна: проєкт може бути пов’язани із допомогою рф

росія могла надати Пхеньяну технології та комплектуючі.

Північна Корея продемонструвала зварений корпус атомного підводного човна, який, імовірно, вже містить ядерну енергетичну установку. Частину технологій і комплектуючих для його будівництва КНДР могла отримати від росії.

Про це йдеться в статті газети The New York Times.

Видання пише, що гонка озброєнь між Північною та Південною Кореєю поширилася на підводний флот. У четвер Пхеньян різко розкритикував плани Сеула щодо будівництва атомного підводного човна, назвавши їх загрозою безпеці, та водночас продемонстрував власні досягнення.

Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували фотографії, на яких лідер країни Кім Чен Ин оглядає готовий корпус так званого "стратегічного атомного підводного човна з керованими ракетами", що перебуває на етапі будівництва. Ще в березні північнокорейські медіа показували судно лише на ранній стадії.

За словами експерта з питань армії КНДР Хон Міна з Корейського інституту національного об’єднання, завершений і зварений корпус свідчить про те, що ядерний реактор уже встановлений усередині човна.

Аналітик припустив, що Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від росії в обмін на постачання військ і озброєнь для підтримки війни Москви проти України.

Військові експерти вважають, що новий підводний човен призначений для запуску балістичних і крилатих ракет, а також торпед. Останніми роками КНДР активно випробовує підводні ракетні та торпедні системи, заявляючи, що вони можуть нести ядерні боєголовки.

"Кім підтримав військові дії росії, надіславши війська та великі партії артилерійських снарядів, ракет і іншої зброї. У відповідь рф, за даними південнокорейських розвідників, надала Північній Кореї паливо, продовольство, а також матеріали й технології для модернізації її збройних сил, зокрема застарілого флоту та систем ППО", - пише NYT.

У Пхеньяні стверджують, що розвиток ядерних озброєнь є відповіддю на "зростаючу військову загрозу" з боку США та їхніх союзників у регіоні — Японії та Південної Кореї.

Газета додає, що військові програми Кіма Чен Ина помітно активізувалися після повномасштабного вторгнення росії в Україну.