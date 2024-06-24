КНДР просить у росії допомоги з ядерною і далекобійною зброєю – заступник держсекретаря США

москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу росії.

Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл.

За словами Кемпбелла, нещодавній візит путіна до Північної Кореї став для російського диктатора першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

"Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати", – каже він.