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КНДР просить у росії допомоги з ядерною і далекобійною зброєю – заступник держсекретаря США

24 червня 2024, 19:53
КНДР просить у росії допомоги з ядерною і далекобійною зброєю – заступник держсекретаря США
Фото: з відкритих джерел
москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу росії.

Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл.

За словами Кемпбелла, нещодавній візит путіна до Північної Кореї став для російського диктатора першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.
 
"Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати", – каже він.
 
Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між росією та Північною Кореєю, в результаті чого москва отримала суттєву кількість північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.
 
"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає на заміну. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї", – додав Кемпбелл.
 
На думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між росією та Північною Кореєю.
 
"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями", – підсумував заступник державного секретаря США.
 
Минулого тижня путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

 

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