КНДР та рф зобов'язалися надати негайну допомогу один одному у разі війни – Reuters

Північна Корея та росія погодилися надати негайну військову допомогу один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом.

Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та рф, який фактично відновлює недіючу угоду про взаємну оборону 1960-х років.

Угода, яку диктатор путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали в середу, також включає співпрацю в галузі ядерної енергії, дослідження космосу, продовольчої та енергетичної безпеки, є одним із найгучніших кроків москви в Азії за останні роки.

"У випадку, якщо будь-яка зі сторін перебуває в стані війни внаслідок збройного вторгнення з боку окремої держави або кількох держав, інша сторона без зволікань надає військову та іншу допомогу всіма засобами, якими вона володіє, відповідно до статті 51 Статуту ООН і законодавства КНДР і російської федерації", – йдеться в статті 4 угоди.

Стаття 51 Статуту ООН передбачає право країни-члена вживати заходів індивідуальної або колективної самооборони.

Незрозуміло, як угода вплине на війну росії проти України, яка почалася з вторгнення в лютому 2022 року. Вашингтон і Сеул дедалі більше стурбовані поглибленням військового співробітництва між росією та Північною Кореєю та звинувачують їх у порушенні міжнародних законів, торгуючи зброєю. Українські чиновники заявили, що знайшли уламки північнокорейських ракет на території своєї країни. росія та Північна Корея заперечують будь-яку торгівлю зброєю.

"Загалом, це договір про військовий союз. Це буде перший оборонний альянс москви за межами пострадянського простору", - сказав Артем Лукін з Далекосхідного федерального університету росії.

Однак сила будь-якого альянсу полягає не в тому, що написано, і положення про взаємний захист не означає автоматичної участі у війнах один одного, сказав він.

"Залишається побачити, наскільки далеко і наскільки глибоко росія і Північна Корея зайдуть у своїх альянсних відносинах цього разу. Чи з'являться північнокорейські війська в Україні? Чи надасть росія військову допомогу КНДР в можливих зіткненнях між КНДР та Південною Кореєю через спірний кордон у Жовтому морі? Зараз нічого не розглядається", - сказав Лукін.

Чо Хан-бум з Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі сказав, що угода стала великою перемогою для росії, закладаючи правові рамки для підтримки Північною Кореєю війни проти України.

Формулювання залишає можливість москві уникати допомоги Північній Кореї в прикордонних зіткненнях або інших майбутніх сутичках, якщо вона забажає, сказав він.