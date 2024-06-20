КНДР та рф зобов'язалися надати негайну допомогу один одному у разі війни – Reuters
20 червня 2024, 16:09
Фото: google.com
Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та рф.
Північна Корея та росія погодилися надати негайну військову допомогу один одному, якщо будь-яка з країн зіткнеться зі збройним нападом.
Про це пише Reuters.
Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та рф, який фактично відновлює недіючу угоду про взаємну оборону 1960-х років.
Угода, яку диктатор путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали в середу, також включає співпрацю в галузі ядерної енергії, дослідження космосу, продовольчої та енергетичної безпеки, є одним із найгучніших кроків москви в Азії за останні роки.
"У випадку, якщо будь-яка зі сторін перебуває в стані війни внаслідок збройного вторгнення з боку окремої держави або кількох держав, інша сторона без зволікань надає військову та іншу допомогу всіма засобами, якими вона володіє, відповідно до статті 51 Статуту ООН і законодавства КНДР і російської федерації", – йдеться в статті 4 угоди.
Стаття 51 Статуту ООН передбачає право країни-члена вживати заходів індивідуальної або колективної самооборони.
Незрозуміло, як угода вплине на війну росії проти України, яка почалася з вторгнення в лютому 2022 року. Вашингтон і Сеул дедалі більше стурбовані поглибленням військового співробітництва між росією та Північною Кореєю та звинувачують їх у порушенні міжнародних законів, торгуючи зброєю. Українські чиновники заявили, що знайшли уламки північнокорейських ракет на території своєї країни. росія та Північна Корея заперечують будь-яку торгівлю зброєю.
"Загалом, це договір про військовий союз. Це буде перший оборонний альянс москви за межами пострадянського простору", - сказав Артем Лукін з Далекосхідного федерального університету росії.
Однак сила будь-якого альянсу полягає не в тому, що написано, і положення про взаємний захист не означає автоматичної участі у війнах один одного, сказав він.
"Залишається побачити, наскільки далеко і наскільки глибоко росія і Північна Корея зайдуть у своїх альянсних відносинах цього разу. Чи з'являться північнокорейські війська в Україні? Чи надасть росія військову допомогу КНДР в можливих зіткненнях між КНДР та Південною Кореєю через спірний кордон у Жовтому морі? Зараз нічого не розглядається", - сказав Лукін.
Чо Хан-бум з Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі сказав, що угода стала великою перемогою для росії, закладаючи правові рамки для підтримки Північною Кореєю війни проти України.
Формулювання залишає можливість москві уникати допомоги Північній Кореї в прикордонних зіткненнях або інших майбутніх сутичках, якщо вона забажає, сказав він.