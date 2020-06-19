КНДР вводить війська до демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю - ЗМІ

Близько сотні північнокорейських військових були помічені у прикордонному місті Кесон, де нещодавно підірвали офіс зв'язку

Військові Північної Кореї почали займати позиції у демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Укрінформ", посилаючись на агенцію "Yonhap".

"Схоже, Північна Корея відправила військових на деякі порожні блокпости всередині Демілітаризованої зони, після заяв, що вона посилить військову присутність у прикордонних районах", - повідомили джерела агенції 18 червня.

Як зазначає видання, у Пхеньяна може бути, приблизно, 150 таких блокпостів, законсервованих після підписання міжкорейської мирної угоди у вересні 2018 року.

Зокрема, близько сотні північнокорейських військових були помічені у прикордонному місті Кесон, де нещодавно підірвали офіс зв'язку.

Наразі незрозуміло, чи є такі дії КНДР частиною анонсованих заходів з посилення військової присутності, додали джерела агенції.

Як повідомлялося, офіційний Пхеньян виступив з погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку у демілітаризованій зоні.

Нагадаємо, що напередодні Південна Корея заявила, що КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку