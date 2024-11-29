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КНДР вже передала росії 100 балістичних ракет та понад 100 артсистем – ГУР

29 листопада 2024, 18:30
КНДР вже передала росії 100 балістичних ракет та понад 100 артсистем – ГУР
Фото: з відкритих джерел
Також продовжується постачання з КНДР до рф артилерійських боєприпасів великого калібру.
З початку жовтня 2024 року Північна Корея відправила до Росії понад 100 артилерійських систем різних типів та близько сотні балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24.
 
Про це у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" повідомили в ГУР МО.
 
"Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм РСЗВ М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до рф артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24 (станом на листопад 2024-го поставлено понад 5 млн одиниць та 100 одиниць відповідно)", — ідеться у повідомленні.
 
Крім того, відомо, що з території КНДР на територію рф переміщено понад 60 одиниць САУ М-1989 "Koksan" калібром 170-мм. Частину цих артсистем планувалось доставити до Саратовського Вищого артилерійського командного училища, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.
 
Інформація щодо стану зазначених артсистем відсутня.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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