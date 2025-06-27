КНДР залучила до війни проти України близько 11 тисяч військових з елітного контингенту Кім Чен Ина

Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він повідомив, що йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями – приблизно з 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Як сказав Умєров, за наявною інформацією, Кім Чен Ин розглядав можливість передати росії додатковий контингент. Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

За його словами, після підписання міждержавних договорів росія намагається використати КНДР у власних цілях. Йдеться про так звані "військові гарантії" між державами, які передбачають взаємну допомогу у випадку війни. Але на практиці КНДР витрачає свій ресурс, а рф не демонструє дзеркальних зобов’язань. Це викликає занепокоєння у самої Північної Кореї.