Коболєв заявив, що газові переговори України і РФ поновляться тільки після інавгурації
"Наша сторона офіційно повідомила, що буде говорити тільки після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться в червні", - сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, йдеться в LB, з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На його думку, на результати цих переговорів також ключовий вплив матимуть Німеччина, яка безпосередньо впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ і здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" з приводу компенсації $12 млрд у разі непідписання нового транзитного контракту.
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