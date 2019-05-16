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Коболєв заявив, що газові переговори України і РФ поновляться тільки після інавгурації

Газові питання з Росією будуть обговорювати тільки після того, як новий президент вступить на посаду
Переговори між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу можуть відновитися тільки після інавгурації Володимира Зеленського, а також його переговорів з Володимиром Путіним.
Коболєв заявив, що газові переговори України і РФ поновляться тільки після інавгурації Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

"Наша сторона офіційно повідомила, що буде говорити тільки після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться в червні", - сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, йдеться в LB, з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На його думку, на результати цих переговорів також ключовий вплив матимуть Німеччина, яка безпосередньо впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ і здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" з приводу компенсації $12 млрд у разі непідписання нового транзитного контракту.

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16 05 2019 12:49
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