НОВИНИНа тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей місцева "влада" збирається обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колаборанти збираються заблокувати Google і YouTube на окупованих рф територіях - ISW
Фото: freshtechweb.com
Про це повідомляє iPress.ua з посиланням на ISW.
Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області вводиться заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах.
Нагадаємо: компанію Google визнали в росії винною в повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, і призначили оборотний штраф у розмірі понад 21,770 млрд рублів.
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24 07 2022 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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