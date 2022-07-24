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Колаборанти збираються заблокувати Google і YouTube на окупованих рф територіях - ISW

На тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей місцева "влада" збирається обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.
Колаборанти збираються заблокувати Google і YouTube на окупованих рф територіях - ISW Фото: freshtechweb.com
Про це повідомляє iPress.ua з посиланням на ISW.
 
Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області вводиться заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах.
 
Нагадаємо: компанію Google визнали в росії винною в повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, і призначили оборотний штраф у розмірі понад 21,770 млрд рублів.
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24 07 2022 10:32
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