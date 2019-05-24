Коломойський розповів про юридичну допомогу від заступника глави АП часів Януковича Портнова
Олігарх розповів, що нещодавно бачився і "пив каву" з Портновим, а також обговорив "одне юридичне питання, пов'язане із закордонними процесами" в інтерв’ю "Українській правді".
"Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях. Думаю, сьогодні це фахівець №1 щодо того, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень", - сказав Коломойський.
Він не уточнив, про яку справу йдеться, додавши лише, що Портнов йому "юридично допомагає років 20".
Коломойський також заявив, що підтримує Портнова у тому, що той подає заяви в правоохоронні органи проти Петра Порошенка і людей з його оточення.
"Не засуджую точно. Скоріше так, морально я на його боці, дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко", - сказав він.
У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.
Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.
У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".
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