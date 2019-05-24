Коломойський розповів про юридичну допомогу від заступника глави АП часів Януковича Портнова

Він не уточнив, про яку справу йдеться, додавши лише, що Портнов йому "юридично допомагає років 20"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями за кордоном.

Олігарх розповів, що нещодавно бачився і "пив каву" з Портновим, а також обговорив "одне юридичне питання, пов'язане із закордонними процесами" в інтерв’ю "Українській правді".

"Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях. Думаю, сьогодні це фахівець №1 щодо того, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень", - сказав Коломойський.

Він не уточнив, про яку справу йдеться, додавши лише, що Портнов йому "юридично допомагає років 20".

Коломойський також заявив, що підтримує Портнова у тому, що той подає заяви в правоохоронні органи проти Петра Порошенка і людей з його оточення.

"Не засуджую точно. Скоріше так, морально я на його боці, дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко", - сказав він.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.