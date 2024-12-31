Коли російські війська прямують до Курська, ракети HIMARS зустрічають їх на півдорозі – Forbes

Це порушує російську логістику, підкріплення і командування.

Один з жителів Льгову описав удар і пожежу в бункері, наповнений солдатами.

Журналіст Девід Екс написав про кораблі, літаки, танки, безпілотники та ракети на Курщині для бізнес видання Forbes.

Нещодавно українські війська завдали удару по оперативному штабу у Льгові в Курській області, який є важливим вузлом автомобільних і залізних доріг для військ і поставок, що підтримують російський контрнаступ на Курщині.

Журналіст додає, що українські удари по Льгову допомагають пояснити, чому 50-тисячне російське угруповання разом із північнокорейськими підкріпленнями досі не змогли вибити 20 тисяч українців із Курської області, попри невпинні атаки.

"Невдачі росіян у Курській області - це не тільки результат їхньої власної некомпетентності. Ці невдачі також є наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських сил. Українці б'ють по російських штурмових групах мінами, безпілотниками та артилерією, доки росіяни наступають на українські позиції, - і вони також порушують російську логістику, підкріплення та командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль", - пише Акс.

Разом з тим, ризик для ЗСУ полягає в тому, що їхні найкращі боєприпаси для глибоких ударів, як і раніше, надходять зі США, Британії і Франції. І хоча британська і французька допомога має тривати, американська допомога перебуває під загрозою.