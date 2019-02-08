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Колишній керівник поліції Одещини не вказав у декларації майна на сотні тисяч гривень

Посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у деклараціях судді та ексначальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня за підозрою в заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.
Колишній керівник поліції Одещини не вказав у декларації майна на сотні тисяч гривень Фото:i.lb.ua

"За результатами повної перевірки декларації колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна за 2017 рік Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією - декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - повідомляє НАЗК.

Посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тисяч гривень.

"За декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб Національне агентство направило до суду протокол стосовно судді Перемишлянського районного суду Львівської області Романа Борняка", - повідомили у НАЗК.

За результатами перевірки декларації за 2017 рік встановлено, що суддя не зазначив відомості про свій дохід, дохід дружини від продажу нерухомого майна та страхових виплат. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 237,6 тис. грн.

Нагадаємо, що відзначається, що у 2016 році Шуфрич не вказав у декларації вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.

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