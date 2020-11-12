Колишній в. о. керівника ДФС Гутенко підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень
"Досудове розслідування встановило, що на сьогодні екс-керівник ДФС видав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці у період 2019-2020 років без відповідного узгодження з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади", - повідомила прес-служба ДБР, пише "Інтерфакс-Україна".
У результаті таких дій підозрюваного державному бюджету України завдано збитків у сумі понад 300 тис грн.
Колишньому в. о. керівника ДФС повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).
Денис Гутенко, фото: nas.gov.ua
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора. Оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.
Оскільки місцеперебування підозрюваного на сьогодні не встановлено, в. о. керівника ДФС повідомлено про підозру у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про в. о. голови ДФС у 2019-2020 рр. Дениса Гутенка.
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