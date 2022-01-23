Колишнього командувача ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбаха внесли до бази "Миротворця"

Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками

Колишній командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, потрапив до бази "Миротворця".

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію розміщено на сайті "Миротворець".

"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

Причиною внесення до бази "Миротворця" зазначено виступ Кай-Ахім Шенбаха на конференції в Індії, коли він заявив, що "Кримський півострів втрачено", і Україна "ніколи не поверне його, це факт". Також Шенбах наголосив, що не вірить у наміри керівництва Росії захопити інші території України.

Як повідомляв Укрінформ, командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна втратила Кримський півострів, і він ніколи не повернеться до її складу. Він також висловив думку, що Росія є важливою країною, з якою необхідно підтримувати діалог, а Путіна треба поважати.

МЗС України назвало категорично неприйнятними ці висловлювання командувача Військово-морських сил ФРН і затребувало роз'яснень від Берліна, яким чином вони корелюються із послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи.

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