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Колишньому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику дали 14 років тюрми

Бабарика звинувачували за трьома статтями кримінального кодексу
Білоруський суд дав колишньому кандидату в президенти Віктору Бабарику 14 років в'язниці. Його визнали винним у нібито хабарництві, несплаті податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом під час перебування на посаді очільника "Белгазпромбанку".
Колишньому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику дали 14 років тюрми Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Єврорадіо", зазначає "Громадське".

Бабарика звинувачували за трьома статтями кримінального кодексу. Прокуратура просила для політика 15 років ув'язнення. Зрештою його визнали винним за кожною зі статей. Сам Бабарико провину не визнав та назвав справу політично мотивованою. 

"Мені не соромно перед близькими, тому що я не скоїв протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні", - сказав Бабарико під час судового засідання.

Окрім Бабарика, до тюремних термінів засудили ще кілька колишніх топменеджерів "Белгазпромбанку", а також одного з клієнтів банку. Ці обвинувачені погодилися співпрацювати зі слідством та визнали свою провину. Зрештою вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення.

Що передувало?

Усе розпочалося з наміру Бабарика взяти участь у президентських виборах у Білорусі влітку 2020 року. До того він очолював "Белгазпромбанк", білоруську дочку "Газпромбанку", який, своєю чергою, належить російському "Газпрому".

Після оголошення про намір взяти участь у виборах Бабарико покинув свою посаду у "Белгазпромбанку". Одразу після цього правоохоронці почали чинити тиск на банк, зокрема проводити обшуки.

А президент країни Олександр Лукашенко звинуватив Бабарика в корупції. Зрештою 18 червня правоохоронці Білорусі назвали Бабарика ватажком злочинної групи та затримали.

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06 07 2021 14:58
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