Команда адвокатів пішла від Трампа за 10 днів до початку процесу про імпічмент - ЗМІ
Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднив телеканал CNN з посиланням на свої джерела.
Бутч Бауерс і Дебора Барб'є, які повинні були стати двома провідними адвокатами, більше не в команді Трампа. Джерело, знайоме зі змінами, сказало, що обидва вони вирішили покинути команду юристів.
Джош Ховард, юрист з Північної Кароліни, який недавно був доданий в команду, також пішов, згідно іншого джерела, знайомого зі змінами. Джонні Гассер і Грег Харріс з Південної Кароліни також більше не мають відношення до цієї справи.
Ніхто з інших юристів не заявляв, що працює над захистом Трампа від імпічменту.
За даними CNN, Трамп хотів, щоб "адвокати будували лінію захисту на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори були вкрадені у нього", а не на законності засудження президента після того, як він покинув свій пост.
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