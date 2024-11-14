Команда Камали Гарріс збирає гроші після програшу на виборах через боргові зобов'язання

Команда демократки продовжує надсилати виборцям електронні листи з проханнями жертвувати кошти.

Команда Камали Гарріс, яка була кандидаткою від Демократичної партії у президенти США, продовжує збирати пожертви від американців навіть після фактичного програшу на президентських виборах республіканцю Дональду Трампу. Усе через те, що нібито гроші закінчилися і зʼявилися борги.

Про це повідомляє NBC News.

Команда демократки продовжує надсилати виборцям електронні листи з проханнями жертвувати кошти, наголошуючи, що у країні досі тривають деякі виборчі моменти.

"Привіт, командо, це Камала. Вибори не те, чого ми хотіли, але я ніколи не припиню боротися. І зараз по всій країні триває низка критичних перегонів, які або занадто близькі, щоб їх назвати, або знаходяться в межах перерахунку чи певних юридичних проблем", — йдеться в листах.

Джерела NBC News кажуть, що команда Гарріс направить ці кошти до Національного комітету Демократичної партії для того, щоб допомогти перераховувати голоси у деяких штатах або відновлювати бюлетені.

Водночас, за словами одного з посадовців, команда демократки має певні борги, але їх буде нескладно погасити до кінця року.

Деякі чиновники назвали листи Гарріс до виборців з проханням про пожерти після виборів «жахливими» й «огидними».

Раніше консервативні медіа писали, що команда демократки має борги на $10 мільйонів. Проте у Гарріс сказали, ще така інформація є неправильною. Різні джерела називають різні суми боргу, що стартують від $6 мільйонів.

"Якщо і є якийсь борг, то він буде мінімальним і вирішуватиметься протягом найближчих тижнів і місяців, а не в довгостроковій перспективі", — сказав у середу представник команди Камали Гарріс.

За його словами, звіт щодо коштів опублікують лише в січні наступного року.