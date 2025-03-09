Команда Трампа перевіряє кандидатів на роботу, запитуючи, хто переміг в 2020 році – Bloomberg

Дивними питаннями Білий дім перевіряв кандидатів, які претендували на посади помічників міністрів та заступників міністрів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тестує кандидатів на роботу в уряді США та перевіряє їх на беззастережну відданість особисто Трампу.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела.

Так, у кандидатів під час співбесіди запитують, котрий з указів Трампа їм найбільше подобається і з якими діями президента вони не згодні, однак найпровокативнішим є запитання "Хто переміг на президентських виборах 2020?" Як відомо, сам Трамп категорично не визнає, що тоді він програв вибори Джо Байдену, і вважає, що у нього "вкрали" перемогу.

Також у кандидатів запитують їхню думку про події 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа штурмом взяв будівлю Конгресу, аби зірвати офіційне проголошення Байдена переможццем президентських виборів 2020 року.

Варто зауважити, що серед найперших указів, які видав Трамп у перші дні свого другого президентства, стало помилування усіх учасників того штурму, які отримали кримінальне покарання.

Видання пише, що такими питаннями Білий дім перевіряв кандидатів, які претендували на посади помічників міністрів та заступників міністрів, а також на нижчі посади, які співпрацюють з вищими посадовими особами уряду США.

Також кандидатів перевіряють на предмет їхньої активності в інтернеті. Багато з них її не проходять через публікації в соцмережах, в яких вони не погоджуються з Трампом у поглядах на питання податків, війни в Україні тощо.

Агенція додає, що пошуки якомога лояльніших кандидатів на такі посади не є чимось новим, проте цього разу ступінь лояльності до президента, якої вимагають від кандидатів, виходить за межі норми.

Bloomberg пише, що раніше Трамп зізнавався друзям, що під час його першої каденції йому добряче підрізали крила топ-підлеглі, які не поділяли його погляди.