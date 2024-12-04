Команда Трампа представила три варіанти "мирного плану" для України без вступу до НАТО

У Трампа є три основні пропозиції.

Команда новообраного президента США Дональда Трампа запропонувала три варіанти "мирного плану" по війні росії проти України, жоден з яких не включає можливий вступ України до НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За словами чотирьох чиновників, які побажали залишитися анонімними, станом на минулий тиждень Трамп ще не скликав групу для розробки мирного плану.

За словами одного з колишніх чиновників національної безпеки, у Трампа є три основні пропозиції: план спеціального представника по Україні та росії генерала Кіта Келлога, план обраного віцепрезидента США Джей Ди Венса та план колишнього виконуючого обов’язки керівника розвідки Трампа Річарда Гренелла.

План Келлога, розроблений у співавторстві з колишнім чиновником Ради національної безпеки Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку цього року, передбачає заморожування поточних бойових ліній.

Агентство зазначає, що Трамп надасть Києву більше американської зброї, лише якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить москву, що збільшить допомогу США Україні, якщо росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО не передбачено, зазначає видання. Україні також будуть запропоновані гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди.

Венс запропонував свій «мирний план» у вересні. Він виступав проти допомоги Україні, а угода між Україною та рф, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим російським вторгненням. Він пропонував відмовити Києву в членстві в НАТО.

Гренелл виступав за створення «автономних зон» на сході України. Він також заявляв, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

За словами одного з радників Трампа, Гренелл був одним із небагатьох людей присутніх на вересневій зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський непомітно змінює свою риторику щодо припинення війни з росією, натякаючи на те, що Україна готова на мирні переговори за умови надання їй запрошення на членство в НАТО.

Виступаючи 29 листопада на телеканалі Sky News, Зеленський заявив, що членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим частинам України, щоб Київ розглянув можливість припинення «гарячої фази війни». Хоча Україна продовжуватиме претендувати на всю свою територію, Зеленський припустив, що Київ намагатиметься «повернути їх дипломатичним шляхом». Аналогічну тезу він висловив в інтерв'ю японському виданню Kyodo News.