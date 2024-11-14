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Команда Трампа складає список офіцерів Пентагону на звільнення – Reuters

14 листопада 2024, 11:03
Команда Трампа складає список офіцерів Пентагону на звільнення – Reuters
Фото: afp.com
Новообраний президент націлився на представників Об'єднаного комітету начальників штабів.

Президент США Дональд Трамп може готувати масові звільнення в Пентагоні, адже члени його перехідної команди складають список офіцерів, які будуть зняті з посад. 

Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела. 

За даними видання, до цього переліку, можливо, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів. Це може стати "безпрецедентним потрясінням" у Пентагоні.

Наразі планування "чисток" в Пентагоні перебуває на ранній стадії.  

Але одне з джерел поставило під сумнів можливість масових звільнень в оборонному відомстві, а також поки не зрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. 

Під час передвиборчої кампанії республіканець говорив про звільнення, в тому числі, тих, хто відповідальний за виведення військ з Афганістану в 2021 році.

Ще одне джерело повідомило агентству, що адміністрація Трампа зосередиться на звільненні американських офіцерів, яких вважають пов'язаними з колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа – Марком Міллі. Його заява про те, що Трамп є "фашистом до мозку кісток" була процитована в книзі Боба Вудворда "Війна". 

Разом з тим, союзники Трампа націлилися на Міллі за передбачувану нелояльність до колишнього президента: 

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони підуть".

До Об'єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, які очолюють армію, флот, морську піхоту, військово-повітряні сили, національну гвардію і космічні сили. Поява інформації про плани на звільнення вищого керівництва збройних сил США відбулося наступного дня після того, як Трамп визначився з кандидатом у міністри оборони, обравши Піта Хегсета – коментатора Fox News і ветерана, який продемонстрував готовність провести чистку в Пентагоні. 

"Невідомо, чи брак управлінського досвіду Хегсета може ускладнити його затвердження в Сенаті, і чи більш традиційна альтернатива на цю посаду могла б здійснити такі масштабні звільнення. Хегсет також націлився на наступника Міллі, генерала ВПС Сі Кью Брауна, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був чорношкірим", – пишуть журналісти. 

Перше джерело, знайоме з планами переходу влади, повідомило, що це поки плани, але Браун буде серед багатьох офіцерів, які підуть у відставку:

"Голови Об'єднаного комітету начальників штабів і всі заступники начальників штабів будуть звільнені негайно".

Теперішні і колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних кадрових перестановок і вважають, що це було б непотрібним і руйнівним кроком у час глобальних потрясінь, коли в Україні і на Близькому Сході тривають війни.

Одне з джерел каже, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США, а це говорить про те, що такі плани можуть бути "хвалькуватістю і позерством з боку союзників Трампа".

Однак інше джерело агентства припустило, що в таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через "бюрократичну надмірність". І такі скорочення можна витримати в організації такого масштабу, як американські збройні сили.

"Ці люди не є незамінними. Вони дуже замінні. І ще одна річ - не бракує людей, які прийдуть на зміну. У Другій світовій війні ми дуже швидко призначали людей, яким було по 30, або людей, компетентних бути генералами. І знаєте що? Ми виграли війну", – сказав співрозмовник агентству.

Раніше ми також повідомили, що Трамп обрав держсекретара, генпрокурора і главу нацрозвідки.
Дональд Трампуряд

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