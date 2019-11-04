Команда Зеленського не збирається вести переговори з "ДНР" і "ЛНР" у разі перемоги

Команда Володимира Зеленського не збирається вести переговори з "ЛДНР" у разі його перемоги на виборах президента України.

"Ми такі переговори, звичайно, не ведемо. Вести переговори або тиснути треба на тих, хто може приймати рішення. Так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" не є суб'єктами переговорного процесу, а лише об'єктами. Адже всі ключові рішення приймаються в РФ. Ці балакучі голови, які приїжджають до Мінська, озвучують якісь там тези, але на прийняття рішень ніяк не впливають. Тому переговори з ними - це, м'яко кажучи, малоефективно", - сказав представник штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC.

Разумков сказав, що "ДНР" і "ЛНР" - це терористичні організації і "є міжнародна практика з цього приводу".

Він також висловив сумніви в ефективності ролі Віктора Медведчука в переговорному процесі. Разумков додав, що команда Зеленського не веде з ним жодних переговорів про співпрацю.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 8 квітня заявив, що в разі перемоги Зеленського в Кремлі готові до діалогу, але йому доведеться також вести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

"Це внутрішньоукраїнський конфлікт, і його можуть вирішити самі українці", - сказав він.