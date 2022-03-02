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Командним турніром фігуристів українці розпочнуть виступи на Олімпіаді

Україну представлятиме Софія Голіченко - Артем Даренський у спортивних парах
Першими змаганнями за участі наших спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні буде командний турнір з фігурного катання, що стартує 4 лютого.
Командним турніром фігуристів українці розпочнуть виступи на Олімпіаді Юлія Ліпницька. Фото: AFP

Україну представлятиме Софія Голіченко - Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова - Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні, передає Укрінформ.

На превеликий жаль через підтверджений позитивний тест на ковід у Івана Шмуратка він не зможе допомогти команді.

"Відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше", - так прокоментував представник нашої збірної.

Нині Іван почувається добре і прагне виступити в індивідуальному олімпійсбкому турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про свої очікування та мету на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

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03 02 2022 13:37
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