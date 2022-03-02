Командним турніром фігуристів українці розпочнуть виступи на Олімпіаді

Першими змаганнями за участі наших спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні буде командний турнір з фігурного катання, що стартує 4 лютого.

Україну представлятиме Софія Голіченко - Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова - Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні, передає Укрінформ.

На превеликий жаль через підтверджений позитивний тест на ковід у Івана Шмуратка він не зможе допомогти команді.

"Відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше", - так прокоментував представник нашої збірної.

Нині Іван почувається добре і прагне виступити в індивідуальному олімпійсбкому турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про свої очікування та мету на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.