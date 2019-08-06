Командувач ООС нагородив двох військових за мужність під час бойових дій на Донбасі
Нагороди отримали сержант Василь Талько і старший солдат Микола Богаченко. Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.
Сержант Талько був мобілізований в 2014 році. Згодом уклав контракт зі Збройними Силами України. Брав участь у штурмі Савур-могили, обороні Дебальцевського плацдарму. Був поранений. Після реабілітації повернувся в район проведення операції Об'єднаних сил.
Старший солдат Богаченко в 2016 році пішов на строкову військову службу. Потім уклав контракт. У районі проведення операції Об'єднаних сил з весни цього року, але вже встиг відзначитися під час бойових дій і як командир першої ланки під час організації служби та оборони позиції.
"За мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час виконання бойових і службових завдань Олександр Сірський нагородив військовослужбовців, які тримають оборону в одному з районів Операції Об'єднаних сил і особисто вручив їм цінні подарунки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за добу в зоні ООС двоє загиблих і 12 поранених.Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.
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