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Командувач ООС нагородив двох військових за мужність під час бойових дій на Донбасі

Нагороди отримали сержант Василь Талько і старший солдат Микола Богаченко
Командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський нагородив двох учасників бойових дій на Донбасі.
Командувач ООС нагородив двох військових за мужність під час бойових дій на Донбасі Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагороди отримали сержант Василь Талько і старший солдат Микола Богаченко. Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.

Сержант Талько був мобілізований в 2014 році. Згодом уклав контракт зі Збройними Силами України. Брав участь у штурмі Савур-могили, обороні Дебальцевського плацдарму. Був поранений. Після реабілітації повернувся в район проведення операції Об'єднаних сил.

Старший солдат Богаченко в 2016 році пішов на строкову військову службу. Потім уклав контракт. У районі проведення операції Об'єднаних сил з весни цього року, але вже встиг відзначитися під час бойових дій і як командир першої ланки під час організації служби та оборони позиції.

"За мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час виконання бойових і службових завдань Олександр Сірський нагородив військовослужбовців, які тримають оборону в одному з районів Операції Об'єднаних сил і особисто вручив їм цінні подарунки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу в зоні ООС двоє загиблих і 12 поранених.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.
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08 06 2019 12:42
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