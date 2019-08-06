Командувач ООС нагородив двох військових за мужність під час бойових дій на Донбасі

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сірський нагородив двох учасників бойових дій на Донбасі.

Нагороди отримали сержант Василь Талько і старший солдат Микола Богаченко. Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.

Сержант Талько був мобілізований в 2014 році. Згодом уклав контракт зі Збройними Силами України. Брав участь у штурмі Савур-могили, обороні Дебальцевського плацдарму. Був поранений. Після реабілітації повернувся в район проведення операції Об'єднаних сил.

Старший солдат Богаченко в 2016 році пішов на строкову військову службу. Потім уклав контракт. У районі проведення операції Об'єднаних сил з весни цього року, але вже встиг відзначитися під час бойових дій і як командир першої ланки під час організації служби та оборони позиції.

"За мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час виконання бойових і службових завдань Олександр Сірський нагородив військовослужбовців, які тримають оборону в одному з районів Операції Об'єднаних сил і особисто вручив їм цінні подарунки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу в зоні ООС двоє загиблих і 12 поранених.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.