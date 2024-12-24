Командувач сил оборони Естонії назвав умову, за якої рф матиме вигляд переможця у війні

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження конфлікту в Україні росія зможе мати вигляд переможця на міжнародній арені.

Про це він заявив в інтерв'ю Delfi.

За його словами, захопивши частину територій України, Кремль надіслав світу чіткий сигнал, що окупація – це нормально.

На думку Мерило, навіть якщо Україна та росія домовляться про припинення вогню, захоплені рф території це певний час перебуватимуть під її контролем. Він пояснив, що таким чином росіяни надсилають повідомлення іншим держава, що, мовляв, тепер вони можуть почати конфлікт з сусідніми країнами щодо територіальних питань.

Андрус Мерило додав, що у такому випадку росія також може спробувати вдертись у ще якусь країну, оскільки в Україні її стратегія спрацювала.

"Те, чим росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо", – сказав командувач. Мерило також висловив думку, що рф, як країна-агресор, досягла своєї цілі у війні проти України.