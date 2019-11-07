Команди, якій би я довіряв повністю і яка б відповідала моїм очікуванням, я не знайшов, - Клімкін

"Дуже просто. По-перше, у мене були пропозиції, не буду казати, від кого. Мене розкрутили на те, що я вів перемовини зі Славою Вакарчуком. Але команди, якій би я довіряв повністю і яка би відповідала моїм очікуванням, я не знайшов"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не йде на вибори з партіями екс-президента Петра Порошенка чи співака Святослава Вакарчука, бо не довіряє цим командам повністю.

"Дуже просто. По-перше, у мене були пропозиції, не буду казати, від кого. Мене розкрутили на те, що я вів перемовини зі Славою Вакарчуком. Але команди, якій би я довіряв повністю і яка би відповідала моїм очікуванням, я не знайшов", - заявив Павло Клімкін, відповідаючи на питання, чому не йде в політику з "Європейською солідарністю", повідомляє "Громадське".

Міністр МЗС відзначив, що хоче будувати свою "нелідерську команду".

"Такі приклади були, про комуністичну партію не будемо згадувати, але був "Народний рух". Усі проекти, які я бачу зараз, – суто лідерські. З ними політику в Україні аж ніяк змінити не можна. Тому я сказав, що я з друзями і тими, хто поділяє мої переконання, буду поступово будувати на довгу перспективу таку команду", - пояснив Клімкін.

Він відзначив, що з дня інавгурації з Порошенком не розмовляв, але додав, що бажає успіху його партії.

Нагадаємо, що 1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль. Також, Зеленський надіслав Гройсманові листа щодо покарання міністра Клімкіна.