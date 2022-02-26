Комендантська година у Києві від сьогодні з 17:00 до 08:00

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого

Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, пише "Громадське".

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - наголошує Кличко.

Яка ситуація?

У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок "спеціальної військової операції" проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.

Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі: аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів. В Україні запровадили воєнний стан.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати окупантам максимальних втрат.

Упродовж 24 лютого від атак російських військових постраждали фактично всі обласні центри. 137 українців загинули, ще 316 отримали поранення. У деяких містах ввели комендантську годину.

Росія та Україна також проводять консультації щодо часу та місця переговорів.

Нагадаємо, що київське метро припиняє транспортні перевезення та переходить в режим укриття.