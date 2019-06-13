Комісія Держкіно проголосувала за заборону другого сезону "Сватів": 1+1 media оскаржуватиме рішення

За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл

Експертна комісія при Державному агентстві з питань кіно проголосувала за відмову у видачі повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал". 1+1 media оскаржуватиме рішення в суді.

За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі у засіданні через зайнятість на зйомках, повідомляє "Громадське".

Про наміри оскаржити це рішення в суді повідомила прес-служба групи 1+1 media, яка "обурена таким рішенням та вважає його необґрунтованим, нелогічним та політично вмотивованим, особливо з урахуванням останнього рішення Шостого апеляційного адміністративного суду".

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

аніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.