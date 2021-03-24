Комісія з присвоєння зірок готелям не надала категорій половині заявників
За результатами другого засідання розглянули 20 заявок, із яких "зірки" отримали 13 готелів, повідомляє "Економічна правда".
"Загалом було розглянуто 20 пакетів документів: п’ять кандидатів претендували на статус "п’ять зірок", шість готелів - на "чотири зірки", вісім закладів подалися на "три зірки", один готель - на "одну зірку". Чотири готелі подавалися на категорію вперше, а в 16 - закінчилась дія свідоцтв, які підтверджували їхні категорії.
13-ом кандидатам відповідно до поданих заявок підтверджено обрані категорії. Зокрема, "п'ять зірок" погоджено готелям "Maristella Marine Residence" (Одеса), "Прем’єр Палац" (Київ), "Місто" (Харків)", - йдеться у повідомленні.
Комісія відмовила у встановленні категорії "п’ять зірок" готелю "Либідь Плаза" (Хмельницький), натомість запропонувала розглянути статус "три зірки".
У готелі немає цілодобового харчування та басейну в приміщенні (до дійсного потрібно переходити в іншу будівлю), які мають бути відповідно до стандартів у пятизірковому готелі.
Готель "Дніпропетровськ" з міста Дніпро позбавили статусу "три зірки" через непридатний стан для проживання частини номерного фонду, складнощі з паркінгом, неможливість забезпечити одночасне харчування мешканців і велику кількість негативних відгуків споживачів.
Серед найпоширеніших причин невідповідності готелів були:
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незручні або відсутні пандуси для маломобільної категорії туристів;
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неякісні системи вентиляції та кондиціонування;
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відсутність ліфтів та протипожежних інструкцій;
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відсутність цілодобового харчування;
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відсутність камер схову та сейфів;
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відсутність перукарні або інших побутових послуг;
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недостатня кількість паркувальних місць;
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відсутність багатьох підтверджувальних документів щодо наявності необхідного побутового приладдя в номері (фен, праска тощо).
Наступне засідання Комісії відбудеться наступного тижня, про час і дату буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що сфери гостинності та креативних індустрій в Україні недоотримали в 2020 році понад 83 млрд грн
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