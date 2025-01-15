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Комісія з цінних паперів США подала до суду на Маска через купівлю Twitter

15 січня 2025, 12:06
Комісія з цінних паперів США подала до суду на Маска через купівлю Twitter
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Мільярдер затримав розкриття інформації і таким чином порушив федеральне законодавство.

Американська Комісія з цінних паперів і бірж подала на Ілона Маска до суду, звинувативши його в тому, що він занадто довго не розкривав інформацію про те, що в 2022 році купив велику частку в компанії Twitter.

Про це повідомляє агенція Reuters.

У позові написано, що Маск порушив федеральне законодавство про цінні папери, адже він затримав розкриття інформації про свою початкову покупку 5% акцій Twitter на 11 днів.

Він мав розкрити інформацію про перетин порогу володіння 5% акцій протягом 10 календарних днів, а Маск повідомив про це 24 березня 2022 року.

Пізніше, 4 квітня 2022 року, мільярдер не повідомляв про свою покупку, до того часу вже володіючи 9,2% акцій. 

За цей час він придбав акції Twitter на суму понад 500 млн доларів за штучно заниженими цінами, що завдало збитків іншим інвесторам.

За даними Комісії, після цього розкриття ціна акцій Twitter зросла більш ніж на 27%.

Позов вимагає від Маска сплатити цивільний штраф і повернення прибутку, який він не заслужив. 

Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року і перейменував його на X. 

Адвокат Маска Алекс Спіро назвав позов Комісії кульмінацією багаторічної кампанії переслідування з боку регулятора і додав, що позов стосується лише адміністративного порушення – несвоєчасного подання єдиної форми, і якщо його буде доведено, це тягне за собою лише номінальне покарання.

Крім того, на Маска подали до федерального суду Манхеттена через запізніле розкриття інформації і колишні акціонери Twitter.
В справі Маск заявив, що його затримка була помилкою і заперечував наміри ввести в оману інших акціонерів.

Він давно ворогує і після того, як вони подали на нього до суду в 2018 році через його пости в Twitter про можливість приватизації Tesla і із забезпеченим фінансуванням. 

Макс врегулював цей позов, сплативши штраф у розмірі 20 мільйонів доларів. Тоді він також погодився на те, щоб юристи Tesla заздалегідь переглянули деякі його пости в Twitter, і пішовши з посади голови ради директорів Tesla.

Такоє Комісія домагається санкцій проти Маска після того, як у вересні того року він пропустив призначені судом свідчення для розслідування Twitter, щоб бути присутнім на запуску місії SpaceX Polaris Dawn на мисі Канаверал у штаті Флорида. 

Федеральний суддя в Сан-Франциско відхилив цей запит, адже пізніше Маск дав свідчення і погодився оплатити витрати Комісії на проїзд.

Раніше ми писали, що Китай обоговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску.

 

позовсудІлон Маск

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