Комітет з питань аграрної політики найближчим часом обговорить законопроєкти щодо земреформи

"Існує два законопроєкти, які ми будемо обговорювати найближчим часом у неофіційному порядку. Це не буде засідання комітету, на якому ухвалюватимуться рішення. Один із законопроєктів підготували депутати Слуги народу, а другий - це закон про обіг земель"

мКомітет з питань аграрної політики та земельних відносин найближчим часом неофіційно обговорить два законопроєкти, які стосуються земельної реформи та скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

"Існує два законопроєкти, які ми будемо обговорювати найближчим часом у неофіційному порядку. Це не буде засідання комітету, на якому ухвалюватимуться рішення. Один із законопроєктів підготували депутати Слуги народу, а другий - це закон про обіг земель", - сказав голова профільного комітету та депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що також будуть обговорення законопроєктів на рівні фракції, з експертами та громадськістю. Обіцяє, що секретності в обговоренні не буде.

"Громадськості одночасно представлять закон про обіг земель, законопроєкт пов'язаний із дерегуляцією земельних відносин та законопроєкт, що передбачає передачу повноважень ОТГ та сільрадам", - сказав глава комітету.

Наразі уряд розробляє план скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі в Україні. Запровадити ринок землі та ухвалити відповідний законопроєкт уряду та парламенту доручив президент Володимир Зеленський. Закон про ринок землі має бути готовим та ухваленим до 1 грудня 2019 року.

В уряді заявили, що після відкриття ринку землі в Україні створять спеціальний інструмент, який дозволить малим фермерам брати кредити на купівлі землі за зниженими ставками.

Мінфін вже працює над здешевленням кредитів на купівлю землі для малих фермерів.

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.