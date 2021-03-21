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Компанія AstraZeneca змушена доводити, що її вакцина від COVID-19 не порушує мусульманських заборон

"На всіх етапах виробничого процесу цієї вакцини проти вірусного вектора не використовуються продукти свинарства"
Компанія AstraZeneca заявила в неділю, що її вакцина від коронавірусу не містить інгредієнтів, отриманих зі свинини, отже, відповідає мусульманським законам.
Компанія AstraZeneca змушена доводити, що її вакцина від COVID-19 не порушує мусульманських заборон Фото: rusoch.fr

19 березня вищий мусульманський духовний орган Індонезії - Індонезійська рада улемів - заявив, що під час виробництва вакцини використовується трипсин зі свинячої підшлункової залози, пише "Інтерфакс-Україна".

Однак рада схвалила вакцину AstraZeneca для використання в умовах надзвичайної ситуації - пандемії Covid-19.

Представник AstraZeneca в Індонезії Різман Абудаері заявив: "На всіх етапах виробничого процесу цієї вакцини проти вірусного вектора не використовуються продукти свинарства, немає також будь-яких контактів з іншими продуктами тваринного походження".

З початку пандемії коронавірусу в Індонезії офіційно виявлено в понад 1,45 млн випадків зараження Covid-19, від пов'язаних з інфекцією захворювань померли майже 40 тис.осіб.

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21 03 2021 14:18
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