Компанія AstraZeneca змушена доводити, що її вакцина від COVID-19 не порушує мусульманських заборон
19 березня вищий мусульманський духовний орган Індонезії - Індонезійська рада улемів - заявив, що під час виробництва вакцини використовується трипсин зі свинячої підшлункової залози, пише "Інтерфакс-Україна".
Однак рада схвалила вакцину AstraZeneca для використання в умовах надзвичайної ситуації - пандемії Covid-19.
Представник AstraZeneca в Індонезії Різман Абудаері заявив: "На всіх етапах виробничого процесу цієї вакцини проти вірусного вектора не використовуються продукти свинарства, немає також будь-яких контактів з іншими продуктами тваринного походження".
З початку пандемії коронавірусу в Індонезії офіційно виявлено в понад 1,45 млн випадків зараження Covid-19, від пов'язаних з інфекцією захворювань померли майже 40 тис.осіб.
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