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Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років

Аналогічна заявка вже була подана у США
Pfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років.
Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років Фото: Економічна правда

Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини від коронавірусу для дітей від 12 до 15 років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Pfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років", - йдеться у повідомленні.

Аналогічна заявка вже була подана у США.

"Якщо ЕМА дасть допуск, то вакцину можна буде використовувати у 27 країнах ЄС", - повідомляють виробники.

Нагадаємо, що вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer, дає захист від COVID-19 через кілька днів після введення другої дози.

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30 04 2021 16:35
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