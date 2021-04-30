Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років

Аналогічна заявка вже була подана у США

Pfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років.

Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини від коронавірусу для дітей від 12 до 15 років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Pfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років", - йдеться у повідомленні.

Аналогічна заявка вже була подана у США.

"Якщо ЕМА дасть допуск, то вакцину можна буде використовувати у 27 країнах ЄС", - повідомляють виробники.

Нагадаємо, що вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer, дає захист від COVID-19 через кілька днів після введення другої дози.