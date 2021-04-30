ЗДОРОВ'Я НОВИНИPfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини для дітей від 12 до 15 років
Аналогічна заявка вже була подана у США
Фото: Економічна правда
Компанія Biontech подала заявку на допуск до ЄС вакцини від коронавірусу для дітей від 12 до 15 років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Pfizer Inc. і Biontech SE сьогодні повідомили, що подали заявку на допуск на ринок у ЄС до Європейського агентства з лікарських засобів EMA для вакцини Сomirnaty для підлітків від 12 до 15 років", - йдеться у повідомленні.
Аналогічна заявка вже була подана у США.
"Якщо ЕМА дасть допуск, то вакцину можна буде використовувати у 27 країнах ЄС", - повідомляють виробники.
Нагадаємо, що вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer, дає захист від COVID-19 через кілька днів після введення другої дози.
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30 04 2021 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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