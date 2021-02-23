Компанія DT World запропонує Україні програму реформи митної служби - Офіс президента

За словами Махмуда Аль Бастакі, компанія готова запропонувати Україні свої розробки й допомогти у впровадженні нових підходів, що не потребуватиме від держави капітальних інвестицій

Компанія DT World (ОАЕ) запропонує українській стороні дорожню карту роботи з реформування, модернізації української митниці, спрощення, прискорення і поліпшення її роботи.

З відповідною пропозицією виступив операційний директор компанії Махмуд Аль Бастакі під час зустрічі в Офісі президента, присвяченої реформуванню української митниці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко запропонувала зосередитися на розробці дорожньої карти, щоб подати її на розгляд керівництву.

Віце-прем'єр Михайло Федоров зазначив, що в Україні ключовою проблемою є не IT-розробки, де країна має величезний потенціал, а реінжиніринг процесів.

Операційний директор DT World запропонував організувати відповідну команду, яка вивчить українську систему, процеси, виконає комплексну перевірку, і після цього запропонує дорожню карту майбутньої роботи. "Дуже важливим є питання законодавства, реінжинірингу процесів і створення відповідної електронної системи, оскільки без оцінки механізму ризиків це не буде", - розповів Махмуд Аль Бастакі.

Керівник DT World зазначив, що його компанія має досвід роботи з митними службами у більше ніж 100 країнах світу та пропонує рішення, які допомагають реформувати й модернізувати митницю, дають змогу поліпшити захист кордонів держави від незаконного переміщення товарів завдяки автоматичній системі оцінки ризиків усіх транзакцій, підвищити рівень доходів, прискорити процес митного оформлення для трейдерів.

"Результатом упровадження підходів і рішень, які ми пропонуємо, буде збільшення обсягів торгівлі та зростання національного ВВП. Україна може суттєво покращити свій рівень за індексом ефективності логістики (LPI) Світового банку, на який орієнтуються інвестори", - наголосив він.

За словами Махмуда Аль Бастакі, компанія готова запропонувати Україні свої розробки й допомогти у впровадженні нових підходів, що не потребуватиме від держави капітальних інвестицій.

Як зазначається в повідомленні, компанія DT World належить одному з видатних портових операторів світу DP World і спеціалізується на рішеннях і послугах зі сприяння торгівлі.

У зустрічі також брали участь міністр фінансів Сергій Марченко, глава Державної митної служби Павло Рябікін і радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

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