Компанія ексдепутата Держдуми РФ виграла конкурс на газоносну ділянку "Дельфін" у Чорному морі
У конкурсі брали участь чотири компанії: Caspian Drilling International Ltd, приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння", Frontera Resources і Trident Black Sea.
"Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигіднішою для України", - написав Пономарьов у Facebook.
Пономарьов подякував за довіру, надану урядом і особисто главою Міненерговугілля Ігорем Насаликом.
Профільне видання "Нафторинок" пише, що за пропозицію Trident Black Sea проголосували шість членів Міжвідомчої комісії з вуглеводневих СРП, двоє (депутат Наталія Кацер-Бучковська та представник Мінекономрозвитку) утрималися.
Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландській San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо із 17 ліцензій у цих країнах. Крім того, є власний флот для проведення сейсмічних досліджень.
Інфографіка: radiosvoboda.org
San Leon Energy належить на 71,59% компанії з управління активами Toscafund Asset Management LLP, нігерійській компанії Midwestern Oil & Gas Company Limited, а також британській компанії OWG PLC.
Нагадаємо, що у травні 2019 року Пономарьов отримав українське громадянство.
Будучи 2014 року депутатом Державної Думи РФ, Пономарьов єдиний проголосував проти окупації Криму.
У жовтні 2015 року Держдума РФ дала Генеральній прокуратурі дозвіл на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті $750 тис із коштів інноваційного фонду "Сколково".
Через рік Пономарьова в РФ позбавили депутатського мандата "за невиконання посадових обов'язків".
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