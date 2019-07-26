Компанія ексдепутата Держдуми РФ виграла конкурс на газоносну ділянку "Дельфін" у Чорному морі

Компанію Trident Black Sea ексдепутата Держдуми Іллі Пономарьова визнано переможцем конкурсу з розробки на підставі угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

У конкурсі брали участь чотири компанії: Caspian Drilling International Ltd, приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння", Frontera Resources і Trident Black Sea.

"Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигіднішою для України", - написав Пономарьов у Facebook.

Пономарьов подякував за довіру, надану урядом і особисто главою Міненерговугілля Ігорем Насаликом.

Профільне видання "Нафторинок" пише, що за пропозицію Trident Black Sea проголосували шість членів Міжвідомчої комісії з вуглеводневих СРП, двоє (депутат Наталія Кацер-Бучковська та представник Мінекономрозвитку) утрималися.

Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландській San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо із 17 ліцензій у цих країнах. Крім того, є власний флот для проведення сейсмічних досліджень.



Інфографіка: radiosvoboda.org

San Leon Energy належить на 71,59% компанії з управління активами Toscafund Asset Management LLP, нігерійській компанії Midwestern Oil & Gas Company Limited, а також британській компанії OWG PLC.

Нагадаємо, що у травні 2019 року Пономарьов отримав українське громадянство.

Будучи 2014 року депутатом Державної Думи РФ, Пономарьов єдиний проголосував проти окупації Криму.

У жовтні 2015 року Держдума РФ дала Генеральній прокуратурі дозвіл на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті $750 тис із коштів інноваційного фонду "Сколково".

Через рік Пономарьова в РФ позбавили депутатського мандата "за невиконання посадових обов'язків".