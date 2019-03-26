Компанія Коломойського вивела з-під застави в "ПриватБанку" понад 300 га землі на Одещині

Північний апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну вимогу "ПриватБанку", якою банк намагався визнати недійсним виведення з-під застави банку земельних ділянок компанією з групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Таким чином апеляційний суд став на сторону компанії "Гаджибей" та визнав, що договори про передачу 41 земельної ділянки загальною площею 300 гектарів були підписані людиною, яка не мала права підпису. Відтак, такі земельні ділянки більше не перебуватимуть у заставі "ПриватБанку", а сам банк не зможе погасити ними заборгованість компанії за кредитом. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Finbalance.

Зазначається, що компанія "Гаджибей" намагалася вивести земельні ділянки з-під застави ще Національного банку, якому їх передав "ПриватБанк" за кредитами рефінансування, однак цю вимогу суд відхилив.

Судова тяганина щодо земельних ділянок компанії триває близько 1 року. Суди першої інстанції стали на сторону компанії "Гаджибей" та скасували договір про передачу землі у заставу "ПриватБанку", однак Верховний суд повернув цю справу на повторний розгляд, після чого апеляційний суд знову став на сторону компанії проти банку.

Раніше на дані земельні ділянки наклав арешт Печерський суд Києва у справі про виведення з "ПриватБанку" 19 мільярдів гривень кредиту рефінансування компаніями Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію "ПриватБанку" у 2016 році.