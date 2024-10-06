Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів – Reuters

Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії.

Соціальна мережа X, яка була заблокована в Бразилії наприкінці серпня, досі не може відновити свою роботу через проблеми зі сплатою штрафів.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи X не сплатили штрафи на правильний банківський рахунок, що відклало рішення про відновлення роботи платформи.

Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії. Юристи компанії стверджують, що сплатили штрафи правильно, і вимагають відновлення роботи платформи.