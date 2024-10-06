Компанія Маска не може відновити роботу в Бразилії через проблеми зі сплатою штрафів – Reuters
06 жовтня 2024, 10:53
Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії.
Соціальна мережа X, яка була заблокована в Бразилії наприкінці серпня, досі не може відновити свою роботу через проблеми зі сплатою штрафів.
Про це повідомляє Reuters.
Верховний суд Бразилії заявив, що юристи X не сплатили штрафи на правильний банківський рахунок, що відклало рішення про відновлення роботи платформи.
Сплата штрафів є єдиною умовою, яку висуває суд для зняття блокування X в Бразилії. Юристи компанії стверджують, що сплатили штрафи правильно, і вимагають відновлення роботи платформи.
Суддя Верховного суду Олександр де Мораєс вимагає перевести платіж на правильний рахунок і дочекатися висновку генерального прокурора Бразилії щодо запитів X. Юристи X заперечують необхідність консультацій з генпрокурором і наполягають на негайному відновленні роботи платформи.
Нагадаємо, що X була заблокована в Бразилії через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Компанія спочатку відмовлялася виконувати рішення суду, але згодом змінила свою позицію і почала блокувати спірні акаунти. Проте, проблеми зі сплатою штрафів досі заважають відновленню роботи соціальної мережі в країні.