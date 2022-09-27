CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка, зокрема, спеціалізується на спостереженні за Землею, показала супутникові знімки багатокілометрових заторів на кордоні рф та Грузії після указу путіна про часткову мобілізацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Maxar показала супутникові знімки величезних заторів де росіяни масово тікають до Грузії
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила компанія у Твіттері.
"Супутникові знімки від 25 вересня 2022 року показують великий затор транспортних засобів, які виїжджають з росії і намагаються перетнути грузинський кордон на КПП Верхній Ларс після указу президента рф путіна про мобілізацію на війну в Україну", - заявили в Maxar Technologies.
Як повідомлялося, у росії після того, як президент володимир путін оголосив 21 вересня "часткову мобілізацію" для продовження війни в Україні, по всій країні почастішали випадки підпалу військкоматів і будівель адміністрацій.
У багатьох містах росії почалися антивоєнні протести. Найбільші з них відбулися 25 вересня у Махачкалі. Станом на вечір неділі,на акціях у росії було затримано майже дві з половиною тисячі осіб. Десятки тисяч громадян росії залишили межі країни. З огляду на це, за даними деяких ЗМІ, влада планує 28 вересня заборонити виїзд чоловікам мобілізаційного віку.
російська фсб повідомила, що після оголошення "часткової" мобілізації з країни виїхала 261 тисяча чоловіків.
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