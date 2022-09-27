Компанія Maxar показала супутникові знімки величезних заторів де росіяни масово тікають до Грузії

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка, зокрема, спеціалізується на спостереженні за Землею, показала супутникові знімки багатокілометрових заторів на кордоні рф та Грузії після указу путіна про часткову мобілізацію.

Про це повідомила компанія у Твіттері.

"Супутникові знімки від 25 вересня 2022 року показують великий затор транспортних засобів, які виїжджають з росії і намагаються перетнути грузинський кордон на КПП Верхній Ларс після указу президента рф путіна про мобілізацію на війну в Україну", - заявили в Maxar Technologies.

У багатьох містах росії почалися антивоєнні протести. Найбільші з них відбулися 25 вересня у Махачкалі. Станом на вечір неділі,на акціях у росії було затримано майже дві з половиною тисячі осіб. Десятки тисяч громадян росії залишили межі країни. З огляду на це, за даними деяких ЗМІ, влада планує 28 вересня заборонити виїзд чоловікам мобілізаційного віку.

російська фсб повідомила, що після оголошення "часткової" мобілізації з країни виїхала 261 тисяча чоловіків.