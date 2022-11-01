НОВИНИФармацевтична компанія Merck заявляє, що її пігулка «Молнупіравір» від COVID-19 має механізм, який працюватиме також проти Омікрону та інших штамів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Merck заявляє, що її таблетки ефективні проти Омікрону
Ми впевнені, що ці пігулки будуть ефективними проти Омікрону (…) Цей механізм на молекулярному рівні буде діяти проти Омікрону і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, що може з‘явитися
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
«Ми впевнені, що ці пігулки будуть ефективними проти Омікрону (…) Цей механізм на молекулярному рівні буде діяти проти Омікрону і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, що може з‘явитися», - заявив очільник компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров’я, організованій J.P. Morgan.
ЗМІ зазначає, що даних щодо дії препарату «Молнупіравір» проти Омікрону поки що немає, але пігулки продемонстрували ефективність у 30% у зниженні ймовірності шпиталізації та смерті, згідно з дослідженням, яке проводилося на 1 433 пацієнтах у листопаді. Водночас зазначається, що більш ранні дослідження показували ефективність у 50%.
Препарат був схвалений американською Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA) минулого місяця. Також його вже схвалили та планують закупляти в інших країнах, включаючи Велику Британію, Японію та Індію.
Як повідомляв Укрінформ, Франція скасувала своє замовлення на противірусні пігулки від COVID-19 компанії Merck через невтішні дані випробувань і сподівається натомість отримати конкуруючий препарат Pfizer до кінця січня.
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11 01 2022 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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