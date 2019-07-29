Компанія Пінчука за п'ять місяців експортувала у Росію труби та колеса на млрд гривень, – "Схеми"

Компанія олігарха Віктора Пінчука Interpipe лише за 5п'ятьмісяців 2019 року експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму понад млрд гривень

За даними джерел "Схем" на митниці, з січня по травень 2019 року компанія Interpipe експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму близько 1 мільярда 360 тисяч гривень.

"Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, яка була спричинена геополітичними факторами", – пояснив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

"У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції – труб і коліс. У тому числі, налагоджуються поставки труб і коліс в Росію", - додав він, інформують журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший") у розслідуванні "Пін-код до влади".

Водночас аналітик відзначив важливість російського ринку для бізнесу Пінчука.

"Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука у кінці нульових, коли Interpipe постачав значну частину продукції російським компаніям. На ринку коліс він в принципі свою частку зберіг. Росія купує десь приблизно до 50 відсотків його колісної продукції", - сказав він.

У листопаді 2018 року Віктор Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких у цій країні передбачене заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна та заборона на виведення капіталу за межі Росії. Водночас, бізнес ці санкції, схоже, не зачепили – йдеться у розслідуванні.

"Наскільки ми бачимо, той же продаж залізничних коліс – він продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Пінчука", – каже Паращій.

Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярди доларів.Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми за каденції якого, за спостереженнями, і була створена олігархічна система. Олігарх володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.

Нагадаємо, Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%, які закупляли в компанії Пінчука.

Читайте також: Навального госпіталізували через "гостру алергічну реакцію", - ОНОВЛЕНО