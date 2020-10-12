Компанія з кібербезпеки FireEye заявила про хакерську атаку з боку іноземної держави. Імовірно, це Росія

Американська компанія з кібербезпеки FireEye заявила, що постраждала від хакерської атаки, яку підтримувала "держава, що має значні наступальні можливості".

Як пише "Громадське", про це повідомила пресслужба компанії.

Хакери зламали мережу та вкрали інструменти, що використовували для тестування безпеки клієнтів. У FireEye не впевнені, що саме зловмисники збираються робити з отриманими даними: використовувати чи розкрити. Тому компанія розробила понад 300 контрзаходів, щоб захистити клієнтів.

Гендиректор компанії Кевін Мандіа зазначив, що зловмисники використовували нову комбінацію технік, з якими FireEye та її партнери раніше не стикалися.

За попередніми даними, хакери фінансувалися іноземною державою. Якою саме - не вказується. Наразі триває розслідування хакерської атаки разом із ФБР. У бюро також підтвердили, що характер атаки свідчить про підтримку іноземної держави.

Що це за іноземна держава?

Офіційно ще не називали країну, яка може стояти за атаками, проте джерела Business Insider заявляють, що йдеться про Росію. Так, два співробітники європейської розвідки підтвердили, що хакерів підтримує Росія, цю інформацію передали американським колегам ще до того, як FireEye зробила офіційну заяву про злам.

Анонімний представник НАТО заявив, що вкрадені дані "можуть бути корисними для Головного розвідувального управління РФ, Федеральної служби безпеки РФ та для будь-кого іншого". На думку європейського розвідника, найбільшою перемогою Росії є те, що вона отримала доступ до даних своїх ворогів.

Компанія FireEye розслідувала кібератаки на енергосистему України у 2015-2016 роках. Тоді компанія визначила Росію як відповідальну за багато хакерських атак, зокрема і за атаку на Україну.

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